Don Omar regresará a los escenarios: se conocen detalles de su gira mundial

A través de Facebook, Don Omar emocionó a todos los fanáticos, luego de anunciar que hará una gira mundial el próximo 2024. Lo confirmó que una particular frase.

"No me la voy a aguantar más! Nos vamos de gira mundial en 2024, Don Omar: Back To Reggaeton (desde la primera canción que hicieron éxito hasta la última) ¿Donde nos vemos? Sube tu bandera", expresó en la red social.

Lee también: Don Omar confesó a qué se dedicó cuando se alejó de la música: su respuesta sorprendió

Por lo cual, varios internautas empezaron a poner la bandera de su país indicando que lo quieren ver pronto en aquellos lugares.

Varios están emocionados de volver a escuchar en vivo y en directo las mejores canciones de Don Omar, entre las que están: 'Coolant', 'Pobre diabla', 'Dile', 'Dale don', 'Taboo', 'Morena, 'Virtual diva', 'Aunque te fuiste', Ayer la vi', 'Dutty love', 'Angelito', 'Ella y yo', 'RX', 'Hooka', 'Guaya Guaya'