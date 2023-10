Don Omar confesó a qué se dedicó cuando se alejó de la música: su respuesta sorprendió

"Quién soy hoy en día es por las experiencias. Me encontré con un amigo cuando salí de la música y me llevó a la finca. Me refugié en la agricultura y hoy en día reconozco que me dejó una gran enseñanza. Hoy sé que sin importar la semilla o el territorio, si no lo hago en su tiempo, no funciona", expresó 'Don Omar'.

Los seguidores quedaron impactados con su historia, tanto así que piden que él vuelva a los escenarios y cante esas canciones icónicas que en su momento hicieron bailar a más de uno.

"Yo necesito ir a un concierto de mi Don 👏", "Lo amo, todavía canto sus canciones para mí nunca va a pasar de moda", "Unos de los mejores en mi lista, y sus letras, mortal", "El mejor contenido que han tirado hasta ahora", "El mejor artista urbano de todos los tiempos", dijeron algunos.