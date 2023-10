'Don Armando' al ataque: Jorge Enrique Abello se enfrenta a críticas en línea

Juliana, aunque te parezca increíble, Don Armando no existe. No confundas la realidad con la ficción… no es sano. Buena noche. https://t.co/sWFWBS47aH

Juliana Casali, locutora de la emisora Radioacktiva, respondió de manera jocosa, recordando a Abello el comportamiento de Don Armando en la telenovela. En tono humorístico, mencionó: "Lo dice el que le caía a la casa borracho a Betty a cada rato…", haciendo referencia a la relación tumultuosa entre 'Don Armando' y la protagonista 'Betty'.

¿Qué respondió Jorge Enrique Abello?

Abello no se quedó atrás y respondió con un comentario aún más mordaz: "Juliana, aunque te parezca increíble, 'Don Armando' no existe. No confundas la realidad con la ficción… no es sano", sentenciando la diferencia entre su personaje y la realidad.

La respuesta de Abello se convirtió en tendencia en las redes sociales.