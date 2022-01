El cantante se mostró emocionado con el video del pequeño niño en redes sociales.

Recientemente, pese a las polémicas que suscitó su controversial tema ‘Perra’, el colombiano se robó las miradas de los curiosos de las plataformas digitales luego de tener un inesperado y generoso gesto con un niño, el cual le confesó que estaba feliz por unos tenis que le dieron sus papás. Este calzado eran unas zapatillas Air Jordan, referencia que hace parte de la línea que lanzó el cantante tiempo atrás.

Lo curioso de aquel contenido que fue publicado en TikTok es que el niño no dudó en hacer énfasis de que este regalo que le dieron sus papás no era original de la marca del paisa, pero se sentía muy feliz y no le importaba que fueran “piratas”.

“No me importa que mis tenis sean piratas”, afirmó el pequeño en su cuenta, luego de que algunas personas lo criticaran por presumir estas prendas sin ser “originales”.

“A mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar”, agregó el menor, señalando que no permitiría que nadie lo ofendiera por este detalle.

Ante esta incómoda situación, que suele ser frecuente en redes sociales, el cantante colombiano se percató de lo que ocurría y quiso aprovechar el momento para sorprender al niño. J Balvin, a través de un comentario, felicitó al pequeño por su “valentía” y fuerza para defenderse de las críticas, además de prometerle unas zapatillas originales que le enviaría para que las disfrutara en plenitud.

“Te van a llegar tus tenis. Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia. Ya te llegan”, respondió el cantante, bastante emocionado por lo que vio en el clip del niño.