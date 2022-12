Disney celebra los 100 años del escritor Stan Lee anunciando un documental de su vida

La historia de la vida del escritor de comics Stan Lee estará disponible en Disney+.

"100 años de soñar. 100 años de crear. 100 años de Stan Lee", se lee en la publicación que está acompañada de un video en el que se muestran fragmentos de filmes en los que el creador de Spider-man tuvo pequeñas apariciones.

La publicación realizada por Marvel no da más información sobre la línea narrativa del proyecto, sobre sus creadores o la fecha de estreno exacta, pero alcanzó más de 10.000 reacciones de "me gusta" por parte de los internautas.

La leyenda estadounidense del cómic Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles a los 95 años y este miércoles se cumplieron 100 años de su nacimiento el 28 de diciembre de 1922.

La fecha dio pie a que personalidades del mundo del entretenimiento recordaran al simpático escritor como Dwayne Johnson "The Rock", quien compartió en Twitter una fotografía junto a Lee y le dedicó unas palabras de cariño.

Y el director de "Guardians of the Galaxy", James Gunn también recordó a Lee con algunas fotografías en las que escribió: "Te extrañamos amigo".

Desde la editorial Marvel, Lee dio forma como guionista, junto a dibujantes como Jack Kirby o Steve Ditko, a toda una constelación de inolvidables personajes del cómic en la que, además de Spider-Man, figuran Hulk, The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

El escritor de cómic se convirtió en una referencia indispensable de la cultura popular en las últimas décadas, y la franquicia que creó no ha dejado de dar frutos y hasta ahora ha mantenido una época de bonanza para los filmes de superhéroes.