Detrás de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro: ¿él tenía un amorío con otro hombre?

La periodista preguntó si la posible bisexualidad del cantante puertorriqueño había sido un detonante en la ruptura, a lo que ella respondió que "a mí lo que me dijeron es que Rosalía vio algo que no esperaba y que no pudo encajar". Marín descartó que la orientación sexual de Rauw Alejandro fuera la razón principal de la separación y sugirió que podría haber habido algún involucramiento con otro hombre.

Marín afirmó: "Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí". Sin embargo, se abstuvo de proporcionar más detalles o revelar la fuente de la información. Hasta el momento, ni Rosalía ni Rauw Alejandro han emitido comentarios públicos en respuesta a estas declaraciones.

Rosalía ha seguido adelante y, según informes, podría estar dando una nueva oportunidad al amor con el actor Jeremy Allen White, aunque ni ella ni el actor han confirmado oficialmente su relación. Mientras tanto, Rauw Alejandro ha mantenido un perfil más bajo desde la separación y no ha hecho comentarios públicos sobre la situación.