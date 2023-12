En medio de estas Navidades, Don Omar dejó un particular escrito, afirmando que eso es lo que uno debe escuchar y que quiere hacer un llamado al respeto y a la cordura.

"Aférranos a nuestro propio entendimiento, malas conversaciones que corrompieron las buenas costumbres y sobretodo la falta de Dios en nuestros corazones. Género que tanto amo y que me convertiste en lo que soy te digo lo siguiente: no hay sabor a victoria si se pelea sin honor", expresó.

Asimismo dijo que "no existe dignidad si un rey no puede vencerse primero antes de querer vencer a sus enemigos. Mas importante aún, líder no es quien tiene el puesto sino quien puede aportar al crecimiento del equipo".