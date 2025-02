Las tensiones continúan aumentando en La casa de los famosos Colombia 2025, y esta vez, los protagonistas de un fuerte enfrentamiento fueron Karina García y Mateo Varela. Todo inició por un comentario del deportista sobre la relación de Karina con Marlon Solórzano, lo que llevó a una inesperada revelación sobre lo que sucedió entre ellos antes de ingresar al reality.

¿Qué desató la discusión entre Karina García y Mateo Varela?

Mientras conversaba con otros compañeros de la casa, Mateo Varela mencionó que no se sentía mal por no haber conquistado a Karina García, ya que, según él, había quedado en buenas manos con Marlon Solórzano.

"Pienso que Marlon es buen man, mejor no pudo haber quedado", afirmó Mateo.Estas palabras no pasaron desapercibidas para Karina García, quien, al escuchar el comentario, no dudó en intervenir. De manera directa, le respondió: "Simplemente no te interesaba lo suficiente y ya".

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Karina aseguró que, aunque en el reality Mateo parecía tímido con ella, su actitud antes de entrar a la casa era muy diferente. Con esta declaración, la influencer dejó entrever que había más historia entre ellos de la que se había mostrado en pantalla.

Qué pasó entre Karina y Mateo antes del reality?

Enfrentando directamente a Mateo Varela, Karina sacó a la luz detalles de su relación previa al reality. Frente a todos los participantes, lanzó una afirmación que dejó a varios sorprendidos:"Mateo no es tímido. Acuérdese todo lo que hablamos en el hotel o ¿quiere que se lo recuerde?"

Karina dejó claro que su molestia no solo se debía a las palabras recientes de Mateo, sino también a la actitud distante y reservada que estaba mostrando en el programa. Además, fue contundente al afirmar que no le gustaban las personas ‘solapadas’, dejando en el aire la idea de que Mateo estaba ocultando su verdadero comportamiento.