"Debiste ser cantante" le dicen a Josse Narváez por video cantando a grito herido

No obstante, otro video que evidenció el talento de Josse Narváez fue el que grabó Hurtado, en donde el actor aparece cantando a grito herido cuando estaba en bata y pantuflas. "Te amo Cristina Hurtado …Ella me grabó sin darme cuenta, no es lluvia, estamos fritando papás …. Y aunque mi pinta no es la adecuada …Cris pagó la boleta !!! Jajaja la amo!", escribió Josse sobre la publicación.

Al respecto, sus seguidores no tardaron en llenarlo de elogios y en los comentarios muchos se refirieron a que debería cantar más a menudo. "Consiguió karaoke y ahora no para”, “wow mil veces wow”, “cantas muy muy muy muy lindo”, “yo creo que Josse pudo haber sido cantante en otra vidaaa! ”, fueron algunos de los comentarios de sus admiradores.