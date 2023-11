De rumores a 'rumorcitos': Robert Pattinson va a ser papá

El anuncio público de Suki Waterhouse refleja alegría y emoción.

El Festival Corona Capital en la Ciudad de México presenció más que música y arte cuando Suki Waterhouse subió al escenario para ofrecer una actuación inolvidable y, además, revelar una emocionante noticia al mundo.

¿Cómo anunció Suki Waterhouse que espera al hijo de Robert Pattinson?

La modelo y cantante, conocida por su estilo único y su presencia escénica, no solo deleitó al público con su música, sino que también les brindó una sorpresa especial al compartir abiertamente su embarazo con una actitud fresca y espontánea. Con su atuendo rosa de lentejuelas, abrigo de plumas y botas con flecos, Suki no dejó lugar a dudas sobre su estado, acariciando su incipiente vientre mientras anunciaba con humor: "Pensé en ponerme algo brillante para distraernos de otra cosa que me traigo entre manos, pero no estoy segura de si ha funcionado".