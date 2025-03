El reality La Casa de los Famosos Colombia vivió un giro inesperado en su gala número 61 con la llegada de Laura González, modelo, empresaria y exprotagonista de Nuestra Tele. Su ingreso el pasado 27 de marzo generó sorpresa entre los participantes, quienes ya especulaban sobre la posible entrada de nuevos concursantes. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que Laura traía consigo un conflicto personal con una de las actuales integrantes de la casa: Karina García.

¿Cuál es el conflicto entre Laura González y Karina García?

Desde su primer momento en el reality, Laura González dejó claro que tenía diferencias con Karina García, a quien acusa de haber sido la causante de su ruptura con su exprometido, el futbolista Juan Esteban ‘El Carachito’ Domínguez.

Ante estas declaraciones, Karina García respondió con firmeza, asegurando que nunca tuvo una relación con el deportista y que, de hecho, él le había asegurado que ya no estaba con Laura González. “Él dijo que no era tu marido, no me la tienes por qué montar. Qué pena mi reina, pero soy amiga de él hace muchos años y nunca tuvimos nada”, afirmó Karina, negando cualquier responsabilidad en la separación de la modelo.

Por su parte, Laura González no dudó en reafirmar su postura, asegurando que no había ingresado al programa exclusivamente por este conflicto, sino en busca de nuevas oportunidades. “A mí ningún amigo me invita a Río con ninguna de mis amigas. Para que tú me causes inseguridad, tienes que ser más alta que yo”, señaló la modelo.

