¡De influencer a actriz! 'La Segura' contó que debutará como actriz en el 2022

La influenciadora confirmó que hará parte de un proyecto de comedia.

"Como dice el dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga, yo todo este tiempo no he podido trabajar grabando contenido por mi estado de salud en el que me encontraba, pero eso me sirvió para que en mi cama postrada, reinventarme", comenzó diciendo la influencer en sus historias de Instagram.

Para nadie es un secreto que pese a la condición de salud por la que atravesó la vallecaucana le tocó frenar su trabajo como creadora de contenido, pero ella asegura que eso le sirvió para sacar fuerzas y salir adelante creando proyectos que llevaría a cabo apenas saliera de ese mal momento.

"Se me ocurrió la magnifica idea de hacer algo diferente con 'La Segura', juepucha ustedes se van a reír mucho, se van a identificar y lo van a amar", concluyó La Segura.

Por ahora, la joven vallecaucana luce completamente recuperada y feliz pues asegura que se encuentra en la época final de su recuperación y que para el 2022 está llena de proyectos y sueños por cumplir.