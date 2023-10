De 'Enfermeras' a 'Rigo': Ricardo Henao, el actor que se ha robado todas las miradas

Ahora bien, otro de los actores que se ha destacado por su gran participación es Ricardo Henao. A quien muchos recuerdan por haber sido un neurocirujano en 'Enfermeras'. Su papel en aquella novela cautivó a muchos y por eso querían verlo más en la pantalla.

Te puede interesar: El pueblo cercano a Bogotá donde grabaron 'Rigo', la nueva novela de RCN

Estuvo en 'Buen Día, Colombia', en donde confirmó que su novia no es del país, sino de España. Él dijo que no importaba de dónde era, sino aquellos momentos únicos que han compartido juntos. Además, porque se conocen desde que eran pequeños, lo que ha hecho que esta relación sea más bonita y especial.

En Instagram le han dejado varios mensajes de apoyo y también felicitándolo por este personaje que obtuvo en 'Rigo'. Asimismo, ha mostrado en sus redes sociales los diferentes papeles que ha hecho en los últimos días.

"Puro merecimiento 🔥🔥🔥🔥 me encanta ver a mis amigos triunfar 🏆", "Rompiéndola como siempre 🔥🙌", "Ricky felicitaciones 👏👏👏 Un duro", "Ufff que nota Riky no me la pierdo a las 8, ahí estaré", "Te mereces amigo cada minuto de felicidad, eres un duro", "Ricky Bendiciones, me alegra mucho tus éxitos", dijeron algunos.