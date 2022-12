Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías habló de la muerte de su hermana y el mal diagnóstico médico

La esposa del famoso vallenatero ya encontró el amor.

Dayana Jaimes tuvo una hija con el cantante vallenato, Martín Elias quien falleció producto de un accidente de tránsito en abril del 2017 luego de un concierto.

La mujer vivió un duro momento tras la pérdida de su esposo y por ello, confesó a sus seguidores en redes sociales que tuvo que recibir ayuda psiquiátrica, estuvo medicada, luego en control con psicología, hasta que gracias a la meditación logró superar esta difícil prueba del destino.

Le puede interesar: Ivy Queen, Arcángel, Zion y Lennox estarán en tremendo festival de Bogotá

Pero esta dificultad no fue la única que afrontó Dayana, resulta que también una hermana de ella murió, situación que también le acongojó el corazón y que decidió compartir por Instagram.

Jaimes dijo que su familiar no se sentía bien de la espalda, así que su hermano, que es médico, le recetó unas pastas; pero no funcionaron, por lo que debía ir a un especialista, pero no lo hizo.

Al pasar de los días, los dolores siguieron para la mujer, por eso ella decidió ir al centro médico donde trabajaba su hermano, pero este estaba de vacaciones y tuvo que ser atendida por otro profesional.

En ese momento, le indicaron que debía someterse a una cirugía de emergencia, ya que, supuestamente, tenía apendicitis, pero el cirujano que practicó el procedimiento quirúrgico tenía anotaciones por negligencia.

De hecho, según Dayana, no podían hacerle la cirugía a su hermana porque en los exámenes salió que sus plaquetas estaban por debajo de los límites normales, “no podían operarla, pero fue operada a las 9:30 p.m. y escribieron: ‘Paciente sale en estado de shock’. No tenía apendicitis, pero se la extirparon debido a los procedimientos”.

También puede leer: Jugadores más sexys de Qatar 2022: La lista sorprendió a muchos

Lo que padecía la mujer era dengue hemorrágico, “según las noticias, la estaban operando porque presentaba una hemorragia. La muerte de mi hermana se produjo el 17 de junio de 2011 al mediodía”.

Por lo anterior, lo que sucedió en esa época fue una total negligencia médica, según la familia Jaimes.