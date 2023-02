Dayana Jaimes dio tremenda respuesta a seguidor que la criticó por usar botox: "Uno tiene que leer"

En esta ocasión, los internautas le preguntaron a Dayana sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado para lucir como está ahora.

Dayana Jaimes se dio a conocer en redes sociales tras la trágica muerte de Martín Elías en el 2017, desde ahí la periodista ha mostrado su lado más humano compartiendo mensajes de superación personal y la crianza de su hija.

Por eso, la viuda del cantante aprovecha cualquier oportunidad para hablar con sus seguidores de Instagram, donde habilita la caja de preguntas que contesta sin ninguna clase de filtros, como siempre se ha caracterizado.

En esta ocasión, los internautas le preguntaron a Dayana sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado para lucir como está hoy en día, pues para nadie es un secreto que su aspecto ha cambiado del cielo a la tierra.

Se sabe que la periodista se sometió a una cirugía de bariátrica para perder peso, y en su rostro ella misma admitió que se hizo algunos retoques en con bótox.

Por esto último, uno de sus seguidores le preguntó a Dayana Jaimes que: “¿No te da miedo ponerte bótox y que se desinfle la piel, después?”, este comentario le cayó mal a Jaimes, quien respondió sin filtros:

“Quiero que lean este comentario… O sea, que se me desinfle la piel. ¡Por favor! Aprendamos primero a estudiar un tema, antes de dar cualquier tipo de opinión…”.

Asimismo, la costeña le dio una recomendación a la persona que se pasó de imprudente con su comentario y le indicó, “no solo se trata de esta ‘cajita de preguntas’, es para la vida. No puedes ir opinando por opinar. Uno tiene que estudiar y leer, antes de dar cualquier opinión. Porque el bótox no se lo inventó alguien, en la ‘semana de la ciencia del colegio’. No, se lo inventaron profesionales, algo patentado, con sus registros”.

Es por esto que a quienes le quedaban dudas de que la viuda del recordado ícono vallenato se había realizado algún tipo de tratamientos estéticos o de corrección de imperfecciones, se les despejaron, pues ella lo aceptó. Sin embargo, aclaró que, “yo me pongo el bótox con una persona profesional, que estudió años de medicina y después se especializó. Entonces, por favor…”.

También dentro de las preguntas que le realizaron estuvo una que usualmente le realizan y tiene que ver con su vida amorosa, a lo que ella respondió que estaba sola, muy a pesar de que la vinculaban con el cantante Juanda Caribe.

Vale recordar que, este episodio no es el único en el que Dayana sube el tono de voz, pues en otras ocasiones ya le ha pasado lo mismo y por eso, ya se conoce que es una mujer con carácter y de armas tomar y más cuando hablan de ella o de su familia.