David Palacio, conocido por su participación en producciones como Ritmo Salvaje, sorprendió a sus seguidores al revelar uno de los momentos más aterradores de su vida. En una reciente entrevista, el actor confesó que decidió dejar Colombia por la violencia, pero el destino le tenía preparada otra prueba en Ciudad de México, donde estuvo a punto de perder la vida durante un robo a mano armada.

Todo ocurrió mientras David conducía por las calles de la capital mexicana. Como cualquier día, estaba atrapado en el tráfico cuando un hombre se acercó a su ventana. Al principio, pensó que era un vendedor ambulante, pero en cuestión de segundos, todo cambió.

"Me vuelve a tocar la ventana, pero con la cacha de la pistola. Yo bajo el vidrio y digo ‘¿qué pasó?’, y me dice ‘dame tu celular o te mato’”, relató el actor.

Su reacción fue instintiva, el actor agarró la mano del ladrón que sostenía el arma y trató de desarmarlo. Sin embargo, el delincuente logró zafarse y escapó con su celular.

Lejos de quedarse quieto, David Palacio decidió perseguirlo y, en el camino, encontró a un policía que lo ayudó a rastrear al ladrón. El desenlace de la historia fue inesperado, pues el delincuente se refugió en una academia de música, y al confrontarlo, David descubrió que era sobrino del rector de la institución.

Con firmeza, el actor exigió que le devolvieran sus pertenencias o llevaría el caso a mayores consecuencias. Afortunadamente, logró recuperar su celular y salir ileso de la situación, aunque el impacto de lo vivido le dejó claro que necesitaba un cambio en su vida.

¿Hay un romance con Laura Barjum?

A lo largo de su carrera, David Palacio ha forjado grandes amistades en el medio artístico, una de ellas es Laura Barjum, con quien trabajó por varios meses. La química entre ambos ante las cámaras causó que muchos en redes sociales especularan sobre un posible romance.

Pero el actor fue claro: su relación con Laura es de amistad y admiración mutua. "Conocí a una persona increíble que se convirtió en mi círculo más íntimo. La adoro con mi corazón, me encanta compartir tiempo de calidad con ella, pero no hay ningún título. Solo hay un amor y algo bien bonito entre los dos", explicó.

Por ahora, David sigue soltero y enfocado en su carrera. "Es complicado cuando una de las dos personas tiene un ritmo de vida tan ocupado y la otra no. Prefiero centrarme en mis sueños y mis proyectos antes de pensar en una relación”, agregó.

De aplaudir en programas a ser un actor consolidado

Durante su entrevista, David Palacio también comentó que si historia en el mundo de la televisión comenzó de una manera bastante curiosa: le pagaban por aplaudir en programas.

"Una prima me dijo que había ido a aplaudir a un programa y le habían pagado, así que fui con ella. Nos daban 20 dólares por show y hacíamos dos al día. Luego me di cuenta de que si llevaba más gente, me pagaban comisión, así que empecé a reclutar personas en centros comerciales."

Este primer contacto con la televisión le abrió puertas en el mundo de la producción. Pasó de ser parte del público a trabajar como asistente detrás de cámaras, ayudando con el equipo técnico y aprendiendo desde cero. Pero su verdadero sueño siempre fue ser actor, así que poco a poco fue construyendo su camino hasta llegar a los grandes proyectos en los que ha participado.

Aunque David construyó gran parte de su carrera en México, siempre sintió que tenía una deuda pendiente con su país. La oportunidad de trabajar en Colombia llegó en plena pandemia con Ritmo Salvaje, y desde entonces, ha consolidado su carrera en su tierra natal.

"Fue increíble. Aunque conocí Bogotá en pandemia y nos tenían confinados en un hotel, siempre tuve esa espina de trabajar en mi país”, recordó.

Ahora, además de la actuación, está explorando otra de sus pasiones: la música. Su próximo proyecto lo tiene emocionado, ya que combina ambas disciplinas.