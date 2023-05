Danna García se niega a que su hijo canté famosa canción: "¿quién es ese hombre...?"

Danna García además de hablar de lo especial que fue tener una conversación con la colombiana, porque sus palabras riman, la actriz dijo que ahora es muy difícil sentarse a ver televisión con los hijos sin estar preocupados de que el contenido sea inapropiado, por lo que ella siempre tiene el control listo para bajar volumen o cambiar el canal.

Por otro lado, que su hijo Dante, de 5 años, quiera ver las producciones donde ella trabajó la pone un poco incomoda y aunque ella lo ha podido impedir de cierta manera, hay algo a lo que ella se niega rotundamente y es a dejar que él cante la famosa canción de la telenovela 'Pasión de Gavilanes', pues cuando empieza a entonar: "¿quién es ese hombre, que me mira y me desnuda...?", la actriz de inmediato le dice que hay mejores canciones, ya que asegura que le traumatiza un poco porque a su corta edad no entiende la melodía.