La presentadora dio a entender que está pasando por una delicada situación.

En medio de los rumores de la supuesta ruptura de Daniella Álvarez y Daniel Arenas , luego de que él se diera un beso actuado con Adamari López, su compañera de set, la relación entre la exreina y el actor pareció deteriorarse, pues para muchos, él no actuó de la manera correcta he hizo sentir mal a su pareja.

Debido a que a 'los tortolitos' no se les volvió a ver juntos como era de costumbre, las especulaciones de que ya no son novios han aumentado, pues aunque ellos están haciendo como si nada, los seguidores siguen buscando pistas para saber si son o no pareja.

Precisamente, relacionado con esto, un mensaje de Daniella Álvarez tiene preocupados a sus fans, pues la hermosa exreina habló de la importancia que ha tenido Dios en su vida para afrontar las distintas situaciones que está atravesando, dando a entender que sin él no hubiera podido avanzar, razón por lo que motivo a sus seguidores a luchar y creer, pero todo bajo su presencia.

"Si intentamos hacerlo todo solos, terminaremos agotados físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Pero si aprendemos a recibir la ayuda de Dios, lograremos lo que jamás imaginamos. ¡Sé un luchador y una luchadora! Ve por tus sueños, ve por tus metas" escribió Daniella Álvarez.

Por otro lado, Daniella también agradeció la posibilidad de estar viva y hacer lo que le gusta, sin embargo, no habló de amor o de Daniel Arenas, lo que indirectamente confirmó las sospechas de que nada anda bien entre ellos.