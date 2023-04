Daniella Álvarez aumentó rumores de separación con Daniel Arenas ¿se echó al agua solita?

Daniella Álvarez rompió el silencio sobre Daniel Arenas y habría confirmado su ruptura.

Además, le cuestionaron el por qué ya no se ve al bumangués en sus redes sociales. A lo que ella dice que "cada quien maneja las redes como quiere".

Por lo cual, muchos empezaron a especular, dado que, en ningún momento negó que haya terminado su relación con Daniel. Desde que él se dio un beso en pleno programa con Adamaris López, todo se habría acabado.

Los internautas no perdieron la oportunidad para opinar, ya que piensan que Daniella confirmó su separación de una manera muy respetuosa.

"Una forma decente de decir ya terminamos", "se le nota en las expresiones", "Positivo para dejados", "Están más terminados", "Pues ya sabemos que terminaron", "tanto drama para nada", entre otros.

La pareja confirmó que estaban juntos en el 2021. En septiembre del mismo año, la modelo subió una foto con el recordado actor de 'Los Reyes'. El amor les brotaba por los poros. Sin embargo, en los últimos meses no han vuelto a aparecer juntos y eso puso en duda si seguían juntos.

Por su parte, Daniel Arenas no ha subido una foto con ella desde el 25 de mayo de 2022. A pesar de que ellos tengan sus fotografías en sus redes sociales, muchos creen que aún no están listos para decir públicamente que ya no están.