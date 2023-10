La reconocida actriz de Leandro Díaz recalcaba en medio de las mismas que ella se encontraba sana y salva de los bombardeos. Sin embargo, mostró su angustia y dijo que lo único que quería era salir de Israel lo más pronto posible.

“Chicos, para los que me están preguntando, por favor, entren en Internet, yo no quiero ponerme a hablar. Estoy en un momento de mi vida. Estoy en shock, la verdad, no sé ni qué puedo decir. Me desperté a las 8 de la mañana con bombas. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo", enfatizó en otra historia.