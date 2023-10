Daniela Tapia, de 'MasterChef', habló sobre los rumores de embarazo

Ahora bien, luego de su paso exitoso por 'MasterChef' dio de qué hablar recientemente por un supuesto embarazo. Ella subió a sus historias de Instagram, en donde se estaba haciendo unos exámenes. Por lo cual, los seguidores no perdieron oportunidad para escribirle que si realmente estaba esperando un hijo.

Además, porque en una publicación dijo lo siguiente. "Estoy demasiado feliz. Me han dado una noticia muy buena. Dios me ha regalado una gran oportunidad en mi vida". Razón por la que muchos creyeron que se trataría de un bebé en camino.

Luego, tuvo que pronunciarse con un mensaje contundente. Habló entre risas, confesando que varios le habían escrito, preguntándole si estaba embarazada. A lo que ella afirmó que era falso.

"A todas esas personas que creen que porque me hice exámenes estoy embarazada, les cuento que la única manera de que esté embarazada es por el Espíritu Santo. Me han escrito muchas personas, pero no", expresó Daniela Tapia.