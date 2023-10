Daniela Ospina no se quedó callada, luego de que le dijeran que no era buena influencia.

La hermana de David Ospina ha lucido muy bella en las fotos, en donde también está Salomé, la hija que tuvo con James Rodríguez, quien recientemente abrió el marcador en el compromiso de la Selección Colombia ante Uruguay.

Ahora bien, cuando confirmó que tendrá un hijo del reconocido actor, Gabriel Coronel. En el baby shower lanzó la casa por la ventana, porque hicieron tremenda fiesta junto a sus seres queridos.

Sin embargo, en los últimos días la han criticado por tener dos hijos de padres diferentes. Por lo cual, Daniela Ospina no se quedó callada y le respondió a internauta que la le dijo que era mala influencia.

"Lidear a veces con algunos comentarios o prejuiciosos en las redes 'porque son famosos', es un poco ejemplo. Suelo no prestarle mucha atención, pero me considero una gran madre. Y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto", expresó.

Además, dijo que "Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación.. y seguiré siendo la misma mujer exitosa. Espero que tú también lo hayas logrado"