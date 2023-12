Daniela Ospina subió el video más hermoso del planeta: imágenes inéditas de su hijo Lorenzo

Es más, Ospina subió un video inédito, en donde se puede ver lo feliz que se ve cargándolo y dándole la bienvenida a este mundo. También la familia estuvo en este momento tan especial.

Luego la hermana de David Ospina mostró un momento, cuando está levantando a su pequeño en medio de una hermosa vista. Los seguidores quedaron más que enamorados y algunas celebridades, que son madres, también quisieron comentar al respecto.

"Olor a bebé es lo más ricoo😍", "Ay no, él me tiene derretida, gracias noviembre y gracias por compartírmelo", "Me muero de amor. Te quiero mi Dani", "Quiero conocer pronto a ese muñeco divino", "Qué es esta hermosura de video", "Dani, qué felicidad me da por ti", "te mando un abrazote y muchas bendiciones", "A esta familia solo deseo lo mejor, Felicidades", dijeron algunos.