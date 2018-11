Daniela Ospina sorprendió en redes con un sugestivo topless

La empresaria y modelo Daniela Ospina sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una sensual foto que publicó en topless y que dejó al descubierto un tatuaje que ha sido elogiado desde el primer momento que se lo hizo.

Se trata de unas alas que se tatuó en su costado derecho muy cerca a su pecho. “Que antes de dormir agradezcas cada uno de tus intentos, no importa cuál haya sido el resultado. Porque lo estás intentando, porque hoy te levantaste y pudiste: acá estás, a pesar de todo, ¡vuela alto!”, fue el mensaje con el que acompañó la sensual fotografía.

La imagen ya supera los más de 90.000 ‘Me gusta’ y recibió cientos de elogios por su esbelto cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Mente sana, cuerpo sano. 🏃‍♀️💪🏻 Una publicación compartida por Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) el 30 de Oct de 2018 a las 10:33 PDT

La semana pasada, Daniela Ospina aclaró las versiones que la relacionaban de nuevo con su ex esposo James Rodríguez. “¿Tiene algo con James?”, le preguntaron. A lo que ella respondió: “Una hija”. Luego otro seguidor le preguntó: ¿Por qué no vuelves con James? y ella prefirió no responder. Durante otras preguntas recordó que había estado casada durante seis años con el futbolista colombiano pero que su matrimonio había terminado.

Ver esta publicación en Instagram Y en esta foto… revelaron mi alma. Una publicación compartida por Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) el 4 de Oct de 2018 a las 1:06 PDT

Hace más de un año, Daniela Opina publicó una fotografía desnuda en una tina que no fue tan bien recibida como las anteriores fotografías porque en ella aparecía acompañada de su pequeña hija Salomé.

La imagen incomodó a los seguidores de la modelo antioqueña por el hecho de hacer público ese momento íntimo con su hija. Algunos seguidores la calificaron como de inapropiada e irrespetuosa porque transgrede la dignidad de la pequeña Salomé.

Por: María Camila Torres – La FM