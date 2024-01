Daniela Ospina ha mostrado en los últimos días lo bien que la pasa con toda su familia en este Año Nuevo. Luego del nacimiento de Lorenzo, el hijo que tuvo con Gabriel Coronel, ha estado muy feliz y así lo ha demostrado en sus redes sociales. Los internautas también han afirmado que se ven muy lindos y les han deseado lo mejor en este 2024.

Recientemente subió las mejores fotografías en donde apareció con su hijo menor y con Salomé, la hija que tuvo con James Rodríguez. Muchos quedaron impactados con lo mucho que ha crecido y el gran parecido que tiene con su madre.

Los internautas no perdieron no oportunidad para comentar y dejarlos los mejores mensajes de amor. Asimismo, afirmaron que son una bella familia. Además, respondieron a las lindas palabras que dejó Daniela Ospina en aquella publicación.

"Una princesa de la que aprendo y he aprendido estos 10 años, la que me ha acompañado a crecer y un príncipe, que llegó para completarnos en el momento justo", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Daniela Ospina compartió un video exclusivo que refleja su alegría al cargar y dar la bienvenida a su recién nacido. La familia estuvo presente en este momento tan especial.

Posteriormente, la hermana de David Ospina compartió un conmovedor instante donde sostiene a su pequeño en medio de una vista impresionante. La audiencia quedó completamente encantada, y algunas celebridades que son madres también expresaron sus comentarios al respecto.

"Olor a bebé es lo más ricoo😍", "Ay no, él me tiene derretida, gracias noviembre y gracias por compartírmelo", "Me muero de amor. Te quiero mi Dani", "Quiero conocer pronto a ese muñeco divino", "Qué es esta hermosura de video", "Dani, qué felicidad me da por ti", "te mando un abrazote y muchas bendiciones", "A esta familia solo deseo lo mejor, Felicidades", dijeron algunos.