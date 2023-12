Daniela Ospina dejó a todos en shock por la figura que le quedó luego de dar a luz a Lorenzo

Daniela sigue encantando a todos sus fans con el proceso de ser madre por segunda vez. Su primera hija la tuvo con el futbolista, James Rodríguez, y responde al nombre Salomé. A través de las redes sociales de la hermana de David Ospina se ha mostrado lo mucho que ha crecido y lo feliz que está con su hermanito Lorenzo.

Hace un par de días, Ospina mostró ese video que enterneció las redes sociales, por lo tierno que fue. Ahí estaba Salomé cargando al bebé y luego se vio a una parte de la familia de ella compartiendo el momento más emotivo con la modelo.

Lee también: Daniela Ospina enamoró al mostrar con quién amaneció y se robó todas las miradas

Los seguidores no han perdido la oportunidad para comentar y afirmar que Daniela Ospina y Gabriel Coronel se ven muy lindos como familia. Además, que la hija de James Rodríguez está más que emocionada por ver a su hermano crecer.

"Olor a bebé es lo más rico", "Ay no, él me tiene derretida, gracias noviembre y por compartirlo", "Me muero de amor. Te quiero mi Dani", "A esta familia solo deseo lo mejor!! Felicidades 😍", dijeron algunos.