Daniela Álvarez ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de que mostrara el gran talento que tiene para el canto. La modelo debutó en la música cristiana y dejó a muchos sorprendidos. Al postear este sencillo, la pareja de Daniel Arenas escribió un mensaje muy lindo para Dios y derritió a varios.

Daniela Álvarez cantando música cristiana

"Que cada día de nuestra vida sea para amarte y adorarte!🙌🏼❤️ Gracias por tanto Dios! Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él 😊, solo hacerlo desde el corazón", expresó Daniela Álvarez.

Lee también: Daniel Arenas reveló la casa a la que se mudará en Miami, ¿se irá con Daniella Álvarez? Ella aclaró

Los seguidores no perdieron oportunidad para comentar y decirle que tiene una voz demasiado bella. Además, resaltaron que le está cantando al creador y que la letra es demasiado profunda y muy linda.

"Que bello eso mueve muchas cosas, las canciones a Dios siempre me hacen llorar en inevitable", "Qué belleza! Cantarle al único qué merece nuestra adoración", "Que hermosa canción, no se necesita la mega voz si se canta con el corazón", "Cuánta resiliencia! Te admiro", "Ya tú has ganado el cielo", dijeron algunos.