Daniel Radcliffe rinde un emotivo homenaje a su doble de Harry Potter

La amistad que Radcliffe y Holmes forjaron en los sets de Harry Potter perdura hasta hoy, y como un emotivo tributo, Radcliffe ha producido un documental titulado 'David Holmes: The Boy Who Lived'. Este documental, programado para su estreno en HBO Max el 15 de noviembre, narra la vida de Holmes, desde sus días como un prodigioso gimnasta hasta el fatídico accidente que cambió su destino.

El documental no solo se enfoca en la relación entre Radcliffe y Holmes, sino que también explora temas universales como enfrentar la adversidad y forjar identidades en un mundo incierto. Con material detrás de escena, entrevistas íntimas y momentos personales, este tributo conmovedor muestra que la magia de Harry Potter no solo vive en la pantalla, sino en los corazones de quienes dieron vida a esta icónica saga. Es una historia de resiliencia, amistad y valentía que no querrás perderte.