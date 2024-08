Daniel Arenas, conocido por su relación con la influencer y deportista Daniella Álvarez y su participación en proyectos de Telemundo, se ha consolidado como una figura destacada en el mundo del entretenimiento. Su carisma y talento han capturado la admiración de sus seguidores, lo que ha contribuido a su popularidad. Sin embargo, recientes declaraciones del presentador han generado controversia y reacciones variadas entre sus fanáticos.

La opinión de Daniel Arenas sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Durante una emisión del programa matutino "Hoy Día" de Telemundo, Daniel Arenas se unió a un debate sobre la infidelidad. En la conversación, una invitada sugirió que una infidelidad podría ser justificable si se cometiera en nombre del amor. Arenas respondió de manera tajante, rechazando la idea de que el amor pueda ser usado como excusa para la infidelidad. “Nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no”, declaró el presentador.

Arenas argumentó que el amor verdadero implica compromisos que no deben romperse. “Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero... ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme”, afirmó. El presentador enfatizó que la infidelidad no debería ser aceptada ni normalizada, y que permitir que el amor y la traición coexistan es erróneo. “No es de valores. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel. Olvídate, olvídate. Eso no es así, eso no es amor”, concluyó Arenas.

