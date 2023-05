Daniel Arenas dice que se quitó casi 30 años con un producto de las Kardashian ¿parece otro?

Daniel Arenas quedó de 15 años al hacerse un retoque estético con producto de las Kardashian

A través de sus redes sociales mostró en detalle este retoque que hizo. Más de una quedó fascinada con ello, ya que le estaban haciendo un masaje muy relajante.

El actor que estuvo en la novela de RCN 'Los Reyes', dijo que este proceso fue lo más relajante del mundo. Le hicieron un drenaje linfático en la cara y su técnica se llama Israel.

Dijo que los hombres también deberían hacerse este tipo de cosas, ya que es bueno para la cara y trae bastantes beneficios. Él dejó claro que ellos también merecen consentirse y existen diferentes maneras de hacerlo.

Asimismo, dijo que “de quince quedé, y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella, que es lo que se ponen las Kardashian. Me ardió un poquito, pero una delicia, se los recomiendo”, finalizó.

Hay que recordar que recientemente, fue tendencia porque Daniella Álvarez, su pareja, rompió el silencio sobre la separación de estos dos famosos. La exseñorita Colombia respondió a la pregunta de qué pasó con Daniel, si habían terminado, y ella dijo "Decir si sí, si no... yo creo que cada quien puede vivir su vida".

Además, le cuestionaron el porqué ya no se ve al bumangués en sus redes sociales. A lo que ella dice "cada quien maneja las redes como quiere".