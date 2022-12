Dani Duke y La Liendra terminarían pronto: ella sueña con una vida y él no se la quiere dar

Lo que realmente parece preocupante para los seguidores de la pareja es que La Liendra también se pronunció en sus redes luego de una pregunta de un fan. "¿Te piensas casar con tu novia en un futuro?"

Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, indicó que no piensa en casarse y que le parece una idea demasiado lejana, además resaltó que ni siquiera vive con su pareja.

"No, yo creo que para casarme con alguien no... La única forma de yo casarme sería que llevara por ahí 15 años con una persona y que ya tuviera yo por ahí 45 años, ahí sí me casaría con alguien, pero de resto no", dijo.

También aseguró que casarse no está en sus planes y que en realidad está muy joven para pensar a profundidad en un paso de tanto peso como el matrimonio.

"Es que casarse es algo muy fuerte y yo estoy muy joven y uno sabe que uno puede dejar de sentir lo que siente por alguien en cualquier momento y tener un compromiso como un casamiento no es algo que me sueñe, no es algo con lo que yo diga <ayy quiero cumplirlo>, pero ahorita no está ni si quiera en mis planes", agregó.

Las declaraciones de La Liendra dejaron boquiabiertos a más de uno, pues mientras su pareja desea a futuro una familia, él está pensando que en cualquier momento deja de sentir lo que siente.

"Daniela está como Davivienda en el lugar equivocado", "si no se proyecta a futuro, casándose o en su defecto formando familia.. ud esta con la pareja de otra persona", "usted está para mejores hombres, mija", "amor pero el otro dijo que en cualquier momento deja de sentir lo que siente 🤦🏾‍♀️", " mejor que vaya viendo nuevos horizontes", se lee en las redes.