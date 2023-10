Dani Duke le armó tremenda escena de celos a 'La Liendra' por supuesta infidelidad

Le puso un mensaje muy amoroso y más de uno se derritió al leer todo lo que le dijo. "Se me iba a salir el corazón, lo juro nunca había gritado tanto en mi vida 💥🥊 novio lo orgullosa que me siento de ti no solo, porque ganaste sino por lo disciplinado y enfocado que eres", expresó Duke.

Y Carlos Mauricio Gómez, nombre real de 'La Liendra', le respondió aún más con mucho amor. "Mi compañera ❤️ te quiero mucho, gracias por estar ahí en cada locura que me meto 😂 solo tú sabes y vives mis sufrimientos y hasta te estresas mas que yo".

Dani Duke celó a la Liendra por supuesta infidelidad

En las últimas horas, se molestó con La Liendra porque dijo que él no puede estar besando a nadie, así sea a muñecos. Él tiene un personaje en un juego y allí él supuestamente había tenido un acercamiento con alguien virtualmente.

Te puede interesar: La Liendra vs Arrieta: Dani Duke y el romántico mensaje a su novio por ganar la pelea más esperada

Dani Duke no se quedó callada y le dijo que para ella, eso era infidelidad, porque debe ser respetuoso en todas las circunstancias. Luego, le pidió a todos los fans que lo cuidaran y que le avisaran cuando esté haciendo algo parecido.