Daiky Gamboa, mejor amigo de Karol G, le ha renunciado dos veces a la 'Bichota'

Ella me mandó a buscar, mientras yo estaba repartiendo pan. Ahí nos hicimos mejores amigos, fui su personal manager y luego renuncié. Después volví a trabajar con ella, pero tras la presentación que hizo en Coachella volví a irme", expresó Daiky Gamboa.

Asimismo, aseguró que después de tantas cosas que han vivido, han tenido una amistad muy linda y que cuando él decidió dejar el trabajo aún lado, Karol G empezó a brillar y hasta se montó en jet privado. "Yo pasaba muy bueno con ella", expresó.

Por otra parte, aseguró que no ha dado entrevistas, porque varios le empiezan a preguntar por la intérprete de 'Mi ex tenía razón'. Esto fue lo que dijo: "Todo el mundo se quiere aprovechar, porque quieren saber de Karol G. A mí siempre que me cuestionan por ella, digo, pregúntale a ella", aseguró.

Finalmente, dijo que juntos hacen figuras con plastilina, buñuelos, entre otras actividades que disfrutan hacer juntos como los buenos amigos que son.