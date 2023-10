¿Daddy Yankee se está divorciando? la reacción de su hija a la supuesta separación

La relación de Daddy Yankee y su esposa Mireddys González enfrenta momentos de incertidumbre, y los rumores de separación aumentan.

Una de las primeras alarmas que llamó la atención de los seguidores de la pareja fue el hecho de que Daddy Yankee y Mireddys dejaron de seguirse en las redes sociales, un gesto que a menudo es interpretado como un signo de problemas en una relación en la era digital. Además, la hija de la pareja, Jessaelys Ayala, quien tiene una destacada presencia en las redes sociales con casi 2 millones de seguidores, compartió un mensaje en sus Instagram Stories en medio de los rumores de separación.

En su mensaje, Jessaelys expresó: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada". Estas palabras, junto con la reciente falta de interacción en las redes sociales entre sus padres, han llevado a los fanáticos a especular sobre el estado de la relación.