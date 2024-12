Daddy Yankee puso fin a meses de especulaciones al confirmar oficialmente su separación de Mireddys González, su esposa durante más de dos décadas. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, el cantante puertorriqueño reveló que, a pesar de los esfuerzos por salvar su matrimonio, ambos han decidido tomar caminos separados.

El intérprete de ‘Gasolina’ compartió que su fe en Cristo ha sido fundamental en este difícil momento. Aunque la decisión de divorciarse no ha sido fácil, Daddy Yankee aseguró que la acepta como parte de su proceso de vida y que su prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijos y la protección de todo lo construido durante su matrimonio.

El cantante expresó su respeto por la decisión de Mireddys y agradeció los años compartidos juntos. Ambos tienen dos hijos en común, Jeremy y Jeseaelys.

La noticia de la separación llega después de que la pareja dejara de seguirse en redes sociales, lo que alimentó los rumores sobre una posible crisis en su relación. Además, en las últimas semanas, se ha especulado sobre un posible romance entre Daddy Yankee y la presentadora colombiana Jessica Cediel.

Los rumores sobre el supuesto amorío entre el puertorriqueño y la colombiana nacieron luego de que Cediel publicara en su cuenta de Instagram una foto junto al cantante el pasado 9 de noviembre, hecho que avivaba las entonces especulaciones de la separación del artista y González.

Hasta el momento Jessica Cediel no se ha pronunciado ni para confirmar o negar su supuesta vinculación con el intérprete de ‘Rompe’. Sin embargo, el equipo de comunicaciones de Daddy Yankee tomó cartas sobre el asunto, y en su nombre aclaró todo.

Mayna Nevarez, publicista del cantante y que forma parte de la agencia Nevarez Communications, emitió un comunicado al medio Las Top News asegurando que es completamente falso que entre el cantante y la presentadora haya algún tipo de relación.

“A pesar de que hemos negado categóricamente los rumores, algunos medios de comunicación continúan difundiendo información falsa que relaciona a Daddy Yankee con Jessica Cediel”, inició esclareciendo la publicista.

Luego detalló cómo se dio la foto entre ellos. “Queremos dejar claro que esta afirmación es completamente falsa. Jessica Cediel, al igual que otros voluntarios, le pidió una fotografía al artista al final de un evento dedicado a servir a quienes más lo necesitan. Tras esto, Daddy Yankee se retiró del lugar inmediatamente, cerrando así su participación en esta actividad”.

Luego, Nevarez condenó que Cediel no se haya pronunciado antes para acabar con los rumores. “Lamentamos que la Sra. Cediel no haya querido aclarar la verdad. Los invitamos a sumarse a promover información veraz y responsable”, indicó, y agregó: “Exhortamos a los medios de comunicación a no continuar utilizando titulares confusos diseñados para generar clickbait. Este tipo de prácticas desvirtúan el propósito de actividades solidarias como la que dio origen a esta situación”.