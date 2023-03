Daddy Yankee celebró 28 años de casado con Mireddys González: "hoy es un día muy importante"

El reguetonero dejó ver su lado más cursi al lado de su esposa.

Otras noticias: Daddy Yankee se dio un gustito en su cumpleaños: "hoy se permite romper la dieta"

Fueron cerca de 30 años los que Daddy estuvo enfocado de pie asiento en la música, carrera en la que también lo acompañó su esposa Mireddys González con quien se casó en 1995 y producto de ello nacieron sus tres hijos Yamilette, Jasaaelys y Jeremy Ayala.

El amor que nació cuando apenas eran unos adolescentes aún sigue intacto, pues frecuentemente el cantante de reguetón reconoce cuanto ama a su esposa y lo importante que es en su vida, tanto así que la llama 'jefa'.

"Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia", dijo Daddy Yankee en una entrevista con Telemundo.

Precisamente, relacionado con esto, por estos días Daddy se encuentra celebrando el aniversario número 28 con Mireddys, una fecha que el artista aseguró es muy importante por el amor que hay entre ellos y por el tiempo que aún falta por compartir.