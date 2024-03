Tras el estreno del reality de ‘La casa de los famosos Colombia’, los participantes han demostrado las ganas que tienen de llevarse el premio de 400 millones de pesos, por lo que han luchado por su permanencia en el juego. Recientemente, el ambiente está impregnado de amor, pero también de desilusión, como quedó patente tras un intercambio entre dos de sus residentes más destacados.

El anfitrión del programa, conocido como 'El jefe', instó a los participantes a formar parejas para permanecer unidos hasta nuevo aviso. Este desafío desencadenó una serie de emociones, con algunas uniones más sorprendentes que otras. Entre las parejas más destacadas se encontraban Nataly Umaña y Miguel Melfi, así como Diana Ángel y Culotauro.

Sin embargo, fue la relación entre Diana y Culotauro la que atrajo más atención, especialmente después de un intercambio revelador. Durante un momento íntimo, Ángel solicitó al humorista una promesa peculiar: que él no se fijaría en nadie más mientras ella permaneciera en la casa.

"¿Me lo prometes? Puedes hacer lo que quieras, pero cuando me vaya, no antes. No me hagas daño, porfa, qué pereza. Sé respetuoso y verdadero", solicitó Ángel.

