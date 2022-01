Cuerpos reales: Aida Victoria sigue la tendencia de mostrar celulitis, además habló del ‘amorsh’

Aida Victoria se bajó los pantalones y mostro nalgas y piernas.

A través de sus historias de Instagram, la influencer contestó con un video lleno de sinceridad. Se bajó los pantalones y mostro nalgas y piernas.

“Yo no voy a ser la fuente de tu inseguridad, obviamente yo tengo estrías, yo tengo celulitis, como todo el mundo”, dijo.

Agregó que antes tenía más celulitis, pero le ha hecho frente con buena alimentación.

Por otra parte, al continuar contestando las preguntas de sus seguidores habló sobre su vida amorosa, pues uno de los usuarios la increpó al escribir que por qué ella oculta a Naldy; un artista musical con el que crecieron los rumores de una nueva relación.

“Yo soy una persona muy entregada y la vida me ha enseñado a ser más cautelosa, a irme con más cuidado. De repente llega alguien que te hace sentir mil cosas bonitas (…), pero no te puedes lanzar de buenas a primeras (…) no es que yo oculte nada, lo que pasa es que todo tiene un proceso”, respondió.

Aida victoria también recalcó que se deben respetar los procesos, conocer a la gente y estar seguro de que es la persona correcta.