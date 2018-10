Luego de la victoria de la Juventus ante el Manchester United en Old Trafford por la Champions, siguieron las versiones sobre cuánto cuesta el reloj que exhibió Cristiano Ronaldo durante una rueda de prensa previo al juego ante los ingleses.

El delantero portugués compareció frente a los periodistas para hablar sobre las acusaciones en contra por violación, así como por las palabras de Isco sobre su partida del Real Madrid, las cuales generaron controversia en el fútbol europeo.

No obstante, el detalle del reloj llamó la atención por el valor que tendría. Sobre ello hay varias versiones, pero lo cierto es que el precio que tendría no sería inferior al millón de euros, tal como lo aseguró el periódico The Sun.

El reloj de Cristiano, que contaría con 424 brillantes incrustados, fue diseñado por la marca ‘Jacob & Co’ de la gama Caviar Torubillon, lo cual ha hecho que algunos medios afirmen que el lujoso accesorio también podría costar dos millones de euros.

Toda una cifra astronómica que daría lo mismo cuanto valga, si hablamos de cualquier ‘mortal’.

“Nada me perturba”

Acerca de las acusaciones de violación que ha recibido en las últimas semanas, Cristiano dijo que se siente tranquilo. “Yo sé que puedo ser un ejemplo fuera y dentro del campo. Siempre sonrío, soy feliz, juego en un club fantástico, tengo una familia maravillosa, cuatro hijos, mucha salud… Nada me perturba“, declaró.

Al mismo tiempo señaló, con la seguridad que lo caracteriza, que es “un hombre contento, feliz, hicimos un comunicado hace un par de semanas. No estoy aquí para contar mentiras, pero estoy tranquilo con mis abogados, tengo mucha confianza en su trabajo. Al final la verdad saldrá fuera”.

Todo esto lo dijo antes del partido ante el Manchester United y que fue favorable para la Juventus con gol del argentino Paulo Dybala a la altura del minuto 17.

Por Tomás Guzmán – Antena 2