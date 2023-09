Cuánto cuestan las nuevas Jordan de J Balvin inspiradas en Medellín

El pasado 23 de septiembre se conoció la noticia, de que el intérprete de 'Loco contigo' lanzó oficialmente sus Air Jordan X J Balvin 3 o más conocidas como Sunset. Este evento se levó a cabo en el restaurante Ritwal.

Hay que destacar que, fueron al rededor de 750 tenis que se vendieron en ese día. Asimismo, a la 1:34 a.m., se vendió el último par, lo que significó que tuvo mucha acogida por el público.

El costo de estos zapatos es de $1.240.000 y están inspirados en Medellín, en esos colores que resaltan y hacen ver la ciudad de 'la eterna primavera' más bella de lo habitual. Además, J Balvin quiso agradecerle a todos por hacer parte de este gran logro que ha alcanzado.

"Familia, hoy solo me siento agradecido porque me doy que cuenta que, cuando hacemos las cosas con pasión, casi que el éxito es garantizado. Es mi tercer drop con Jordan. Es uno más que especial, porque lleva literalmente a mi ciudad por el mundo entero y me hace sentir más que orgulloso, Gracias a todos los que pudieron tener los Jordan 3 Medellin Sunsets y sobre todo gracias a Medellín por hacerme lo que hoy soy, este atardecer no miente", expresó el cantante.