¿Cuánto cobra Mr. Black por concierto? Te pasamos el dato

El ícono de la champeta, Mr. Black, abrió las puertas de su vida personal y profesional en una reveladora entrevista con el querido comediante 'Juanpis González'. Además de tocar temas personales poco conocidos, el cantante de "El serrucho" compartió un secreto que ha intrigado a muchos: ¡el precio de sus conciertos!

En un momento de sinceridad, Mr. Black compartió su filosofía sobre el valor de su arte. "A veces hay que cobrar barato o cobrar caro, eso depende de la química que hay con el cliente. Yo he tocado gratis; por ejemplo, hoy le voy a cantar a esta gente sin cobrar nada", reveló el artista, destacando la importancia de la conexión con su audiencia.

¿Mr. Black cobra 70 millones de pesos por concierto?

Sin embargo, cuando 'Juanpis' le desafió sobre el precio de su presentación, Mr. Black no dudó en responder con su típico carisma. "Tú no tienes 70 millones para pagarme a mí, ahora mismo no los tienes, muéstrame, o sí", desafió el cantante en tono juguetón, desatando risas en el set.

La interacción entre el comediante y el músico continuó en un tono ligero y entretenido, con 'Juanpis' mostrando billetes en bolívares, a lo que Mr. Black respondió con una sonrisa, pidiendo a su manager que recoja el dinero al final del espectáculo, asegurándose de recibir el pago completo.

¿Cómo fue la infancia de Mr. Black?

Además de revelar detalles sobre su tarifa por concierto, Mr. Black también compartió aspectos de su infancia humilde en Cartagena, resaltando cómo su familia apostó en el "chance" para pagar los gastos hospitalarios en el momento de su nacimiento, un relato que muestra la lucha y determinación desde sus inicios.

Esta entrevista sincera y llena de momentos divertidos reveló no solo la vida y la trayectoria del reconocido artista de champeta, sino también su filosofía sobre el valor de su arte y su conexión con su público.