Laura Barjum ha enamorado a más de uno con su belleza. Además, en su momento dio mucho de qué hablar por la relación que tuvo con Diego Sáenz. A través de sus redes sociales fueron mostrando esos momentos únicos que compartieron, pero la virreina de Miss Universo 2017 quería ir a Estados Unidos y cumplir su sueño.

Aunque al comienzo la relación no se vio afectada, con el tiempo se fueron dando cuenta de que no podían continuar. Aunque en su momento no lo confirmaron, sí había rumores de ruptura. Fue en una entrevista de 'Buen Día Colombia', en donde el mismo Diego Sáenz confirmó que ya no estaban juntos.

¿Cuánto cobra Laura Barjum por un saludo?

Ahora bien, Laura Barjum ha seguido enfocada en sus proyectos y en redes, sus seguidores la han felicitado y la han halagado por verse más regia que nunca con cada uno de los outfits que sube a Instagram. Por lo cual, la quieren tener más cerca y para los que no saben, a través de una plataforma se puede obtener un saludo de ella.

A través de 'Famosos.com' se podrá acceder un saludo a Barjum. Para ello hay que pagar $151.300 y esperar hasta 7 días para recibirlo.