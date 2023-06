Critican a Yailin por su atuendo en Premios Heat 2023 y por su playback: "no podía ni caminar"

De acuerdo a las opiniones que rondan en Internet, se trataría de Yailin, pues a pocos les gustó el vestido de color café con destellos verdes y dorados con el que la ex de Anuel AA llegó al evento.

Posteriormente, la dominicana realizó su show en los reconocidos premios, no obstante, Yailin de nuevo fue criticada, ya que para la presentación se puso un vestido claro con brillantes con el que algunos aseguraron no podía caminar. Ya durante el concierto, la artista no cayó en la nota de sus canciones, por lo que se dieron cuenta estaría haciendo playback, un hecho que decepcionó a muchos.