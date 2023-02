Critican a Nikki Sixx de Mötley Crüe por compartir fotografía de la 'miseria' de Bogotá

La impactante fotografía que hizo viral Nikki Sixx de Bogotá.

La primera vez que Mötley Crüe pisó Colombia no quedará guardada solo en la memoria de sus fans, sino también en la de todo el mundo, pues el bajista Nikki Sixx quiso compartir en sus redes sociales c ómo fue la experiencia de visitar la capital, esto por medio de varias fotografías y videos.

Como parte de su gira 'The World Tour', las bandas Def Leppard y Mötley Crüe pactaron una cita en el Parque Simón Bolívar, evento que se llevó a cabo el 25 de febrero y en el que sus seguidores gozaron al ritmo de rock.

Éxitos como 'Tonight', 'Kickstart My Heart', 'Pour Some Sugar on Me', 'Hysteria', entre otros, fueron escuchados y cantados por los asistentes, quienes explotaron de emoción cuando los integrantes de la banda alzaron la bandera de Bogotá, símbolo en el que estaban escritos los dos nombres de las agrupaciones: Def Leppard y Mötley Crüe

Pese a que el evento fue calificado como grandioso, una imagen compartida por Nikki Sixx, el bajista de Mötley Crüe en sus redes sociales, causó un poco de molestia entre quienes lo siguen, pues tras el concierto, la banda decidió conocer algunas zonas de Bogotá, siendo el espacio antes conocido como 'el Bronx' el que al parecer llamó su atención.

Nikki quien también es conocido por su trabajo como fotógrafo, capturó y posteriormente compartió en sus redes sociales la imagen de lo que parece ser un habitante de calle sentado al lado de una pequeña hoguera, instantánea que generó controversia, pues para los internautas, mostró únicamente lo malo de la capital colombiana, esto dado que él es un famosos de talla internacional.