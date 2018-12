Critican a Elianis Garrido por jugar con chispitas mariposa

Elianis Garrido se convirtió en el blanco de cientos de comentarios en redes sociales, luego de que compartiera un corto video celebrando el día de las velitas con un par de ‘chispitas mariposa’. Los internautas atacaron fuertemente a la presentadora por utilizar pólvora durante esta época del año.

En el perfil oficial de Instagram de la actriz se puede observar un post donde ella aparece junto a una piscina jugando con estos elementos de pólvora y sonriendo a la cámara. Aunque es corto el clip que compartió con sus seguidores, las críticas no se hicieron esperar e inundaron la cuenta de Garrido.

“Que la luz nos acompañe todo el nuevo año, y la alegría sea una constante en nuestros días. Feliz noche para todos ustedes!!”, escribió Elianis en el pie de foto.

Entre los comentarios que se pueden observar en el video, se puede leer la inconformidad e incomodidad de algunas personas que consideran esto un “mal ejemplo” para los niños y sus fans, debido a las constantes campañas que se han lanzado en contra del uso de pólvora en la época de fin de año.

“El país haciendo esfuerzos y campañas contra la pólvora y tú dando mal ejemplo, deberías ser un poco más responsable porque eres ejemplo a seguir”, “Eres toda una princesa y te admiro montones…pero con mucho cariño y respeto…recuerda que no a la pólvora por nuestros niños”, entre otros comentarios.

Sin embargo, a pesar de que Elianis respondió solamente algunos comentarios de forma tranquila, una usuaria de Instagram la trató mal, ocasionando que el malgenio surgiera de la presentadora.

“Te cae pólvora en el vestido y te consume en segundos. Por Dios, qué figurita de Cartilla momentánea. ¡Inmadura, necesitamos ejemplo para nuestras jóvenes!”, expresó la mujer.

Ante esta fuerte ola de comentarios, Garrido no guardó silencio y arremetió contra quienes la juzgaron por un simple video que quiso publicar en su cuenta. Para ella no hay necesidad de criticar cuando ella solamente hizo esto por diversión.

“Amigo, yo no soy ejemplo de nada, no se equivoque. Que sea figura pública no quiere decir que deban hacer lo que yo hago. Entiendo que el uso responsable de la pólvora, es el mismo asunto que con el licor”, indicó.

“Donde yo estaba no había niños ni animales. Y si prendo chispitas mariposa es porque toda mi vida lo he hecho, jamás he salido lesionada, ni nadie que esté conmigo, le pido que cuide a los suyos y a usted mismo”, explicó la presentadora de Lo sé todo.

“Que alguien haga algo no quiere decir que esté invitando a los demás a que lo haga. ¿O usted anda por ahí matando gente por ver películas de acción y balas? Feliz día”, agregó para finalizar.

Elianis Garrido evadió otros comentarios y optó por ignorar las cosas que le decía la gente, pues considera que es mejor que los usuarios visiten perfiles que “sean ejemplo”.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital