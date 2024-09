Cristina Hurtado es una de las presentadoras más destacadas y queridas de Colombia, cuya carrera ha dejado una huella importante en el mundo de la televisión y el entretenimiento. Nacida en Antioquia, se dio a conocer al participar en el reconocido reality show Protagonistas de Novela del Canal RCN a inicios de la década de los 2000.

Lee también: Un participante abandonará esta noche de 'La casa de los famosos Colombia' al contestar el teléfono

Su participación en este programa la catapultó a la fama, convirtiéndola en una figura constante en la pantalla chica y permitiéndole hacerse un nombre tanto en la televisión como en el modelaje. Desde entonces, su carrera no ha parado de crecer, posicionándola como una de las presentadoras más solicitadas del país.

A lo largo de los años, ha sabido mantener su relevancia en la industria del entretenimiento, no solo por su talento, sino también por su carisma y cercanía con el público. Esto último es especialmente evidente en sus redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores, quienes la han apoyado desde sus primeros pasos en la televisión.

El 14 de septiembre es una fecha muy especial para Cristina, ya que celebra su cumpleaños. En 2024, la presentadora cumplió 41 años , y como suele hacerlo, compartió este momento con sus seguidores a través de sus redes sociales. En varias ocasiones, ha mencionado lo significativa que es esta fecha para ella, agradeciendo siempre las muestras de cariño y apoyo que recibe de sus fans, quienes no dudan en enviarle mensajes de felicitación y buenos deseos.

En los videos que compartió, se podía notar el nerviosismo de la presentadora mientras su estilista aplicaba el nuevo color, pero también la emoción por ver el resultado final. Cristina expresó que este cambio era algo que había estado deseando hacer desde hace un tiempo, y acompañó las imágenes con un mensaje positivo sobre la importancia de los cambios. "Los cambios siempre serán buenos. ¡Hace rato quería tener este color!", escribió, reflejando su entusiasmo por esta nueva etapa.

El cambio de look no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron en los comentarios. Su esposo, Josse Narváez, fue uno de los primeros en elogiar su nueva apariencia, escribiendo un divertido y cariñoso comentario que no tardó en generar risas entre los internautas: “Fuego, candela pura. Agárrate duro Josecito que las armó el coge, coge. ¡Cosa bien hecha carajo! Se vino el cuarto ¡Ay, mi madre!”. Este comentario dejó ver la química y complicidad que existe entre la pareja, quienes a menudo comparten momentos de su vida familiar en redes sociales.

Aunque muchos elogiaron el nuevo ‘look’ de Cristina, no faltaron quienes expresaron su preferencia por el cabello rubio, asegurando que ese le quedaba mejor. Comentarios como: "No me gusta, te veías linda rubia" o "Rubia se ve más bella" inundaron la publicación. Sin embargo, otros fanáticos la defendieron, señalando que a Cristina todo le queda bien, y que su belleza destaca con cualquier color de cabello.

En cuanto a su carrera profesional, su último proyecto televisivo fue en La Casa de los Famosos Colombia, donde compartió set con la también actriz y presentadora Carla Giraldo. A pesar de que se rumoró sobre una posible enemistad entre ellas, ambas siempre demostraron profesionalismo en pantalla, y muchos esperan verlas nuevamente juntas en la segunda temporada del programa.

No dejes de leer: Cristina Hurtado entró a 'La casa de los famosos': jugó futbol y emocionó a todos