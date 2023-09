Cristina Hurtado botó la casa por la ventana: hizo fiesta de cumpleaños e incluyó tremendo baile

Cristina Hurtado dejó a todos impresionados, luego de bailarle a su esposo Josse Narváez en el cumpleaños de ella.

Los presentes no podían creer que de aquellos pasos que sacó Cristina Hurtado. Allí lució un traje dorado y con unos tirantes en el vestido. Fue la sensación de la noche y más de uno dijo que se veía como una reina apoteósica. Deslumbró a todos con esa celebración que enamoró cada vez más a Josse Narváez.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele aseguró que desde un buen tiempo quería hacer esta celebración. Hasta que por fin lo logró y no podía estar más feliz por ello. Estas fueron algunas de sus palabras en su cumpleaños número 40. "Lo imaginé para mi cumpleaños… lo visualicé, lo ensayé y lo logré".

Lució como toda una dama y los internautas no pudieron evitar admirar todo lo que estaba creando. Hay que recordar, que Cristina hace poco tuvo un bebé, pero no se le nota que haya dado a luz.

"Eres una tesa, y no se diga el orgullo que se ve que siente tu esposo, hermoso", "No sé qué me gustó más, si el tremendo baile o ver a su esposo admirandola totalmente", "Si no me miran como Jose mira a Crisss no quiero nada", "Machi vamos a mandarte el otro año pal Miss Colombia Universe", "Uyyyyyy hermosaaaaa, espectacular 👏👏👏 hermosa coreografía", dijeron algunos.