Conoce a Anna Kaiser: La entrenadora personal con la que presuntamente Piqué engañó a Shakira

¿A qué se dedica Anna Kaiser?

Como emprendedora, Anna Kaiser es la mente maestra detrás de Anna Kaiser Studios, una cadena de centros de fitness con sedes en Nueva York, Hamptons y Connecticut. Su visión va más allá del entrenamiento convencional; ofrece una experiencia única, combinando la metodología de entrenamiento de una profesional destacada con la energía de una comunidad fitness.

Anna Kaiser en televisión

No es solo una experta en fitness, sino una figura en la televisión. Fue copresentadora en el programa "My Diet Is Better Than Yours" en 2016, un reality centrado en la pérdida de peso y la salud, demostrando su versatilidad y alcance en diferentes plataformas.

¿Cómo es la vida familiar de Anna Kaiser?

En el ámbito personal, Anna Kaiser es una mujer comprometida, casada con el médico cirujano Carlos K. Wesley, con quien tiene dos hijos. A pesar de los recientes rumores y especulaciones que han arrojado sombra sobre su vida personal y la conexión con Shakira y Piqué, Anna Kaiser sigue siendo una figura exitosa en su campo profesional.