Jorge Rausch, el reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity, es una figura habitual en la televisión colombiana, pero no es el único Rausch que brilla en la gastronomía. Su hermano, Mark Rausch, ha seguido un camino culinario paralelo, y aunque no suele estar bajo los reflectores de la televisión, su talento es innegable. Ambos hermanos comparten no solo la pasión por la cocina, sino una sólida colaboración que ha sido clave en sus exitosos negocios. Recientemente, Jorge presumió una foto con Mark, celebrando su cumpleaños, lo que de inmediato despertó la curiosidad de muchos seguidores sobre este otro chef Rausch que, además de talentoso, también es muy atractivo.

Más contenido para ti: Jorge Rausch dijo cuál ha sido el peor platillo de todas las temporadas de MasterChef Celebrity

¿Cómo es la relación entre Jorge y Mark?

La relación entre estos dos hermanos va mucho más allá de los lazos familiares. Jorge y Mark han construido una sociedad perfecta, basada en la confianza y en su pasión compartida por la cocina. En la reciente publicación de Instagram, Jorge aprovechó para dejarle un mensaje lleno de cariño a su hermano: “Feliz cumpleaños, mi hermano del alma, te quiero mucho”. Los seguidores no tardaron en llenar la publicación de halagos, destacando tanto el cariño entre ellos como su evidente parecido físico, que ha generado comentarios como “¡Qué guapos los dos!” . Lo que pocos saben es que Mark es quien mantiene los restaurantes a flote mientras Jorge está en la televisión, demostrando que el trabajo en equipo es clave en su éxito. También te puede interesar: Los jurados de 'MasterChef' explotan contra Cony Camelo: "¿Por qué siempre alegas?"

¿Qué rol tiene Mark en los negocios familiares?

Si bien Jorge es el rostro más conocido, Mark es la fuerza silenciosa detrás de los restaurantes que han construido juntos. Mientras Jorge graba episodios de MasterChef Celebrity, Mark se encarga de supervisar cada detalle de sus negocios culinarios. Se dice que es quien mantiene el control total sobre las cocinas cuando Jorge está ocupado, asegurándose de que todo funcione a la perfección. Este rol es vital para el éxito de los restaurantes, pues mientras uno de los Rausch está en pantalla, el otro asegura que la experiencia gastronómica siga siendo de primer nivel. A pesar de estar más en las sombras mediáticas, Mark es una pieza clave del éxito de la familia en el mundo de la gastronomía.

¿Tienen los mismos intereses culinarios?

Aunque Jorge y Mark comparten la pasión por la cocina, sus intereses no son exactamente iguales. Mientras Jorge se enfoca en una cocina de alta gastronomía más general, Mark tiene una debilidad especial por la pastelería. Estudió esta especialidad en el prestigioso Pacific Institute of Culinary Arts en Canadá, y desde entonces ha desarrollado un talento único en la repostería, algo que lo diferencia de su hermano. Mark ha trabajado como chef principal en varios restaurantes y cadenas hoteleras de renombre, especializándose en la creación de postres que deleitan los paladares más exigentes. Aunque cada uno tiene su propio enfoque, esta diversidad les ha permitido complementar sus habilidades y hacer de sus restaurantes una experiencia completa. MasterChef Celebrity Colombia tendrá nuevo horario en RCN: conozca todos los detalles

Jorge Rausch reveló por qué se volvió chef: “No me metía en la cocina”

¿La envidiaron mucho? Rausch lanza fuerte crítica a Paola Rey: "Si no se cuida, la van a sacar"