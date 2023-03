Conmovedora reacción de Karol G al enterarse de sus logros con TQG, la canción junto a Shakira

Las lágrimas se apoderaron de ella y la 'Bichota' se dejó ver muy conmovida por todo lo que recibió con su álbum y esta canción.

Uno de esos sueños recién cumplidos de la paisa, fue cantar con la colombiana Shakira, juntas estrenaron la canción TQG, que pertenece a dicho álbum. Este lanzamiento fue uno de los más esperados para el primer semestre del 2023, pues dos colombianas exitosas a nivel internacional unieron sus talentos, después de un buen tiempo en el que sus fans pedían a gritos la colaboración.

Además de la satisfacción personal, Carolina Giraldo (nombre real de la artista) batió récords con este tema. "Mañana será bonito" es hoy el álbum femenino y latino con más de 32 millones de reproducciones en Spotify, además, el número 1 en la lista global de Apple Music y el segundo debut femenino más grande de la historia de YouTube.

Aunque la colombiana compartió a través de sus redes sociales la noticia y la felicidad que le generaba, hasta hace poco se conoció la primera reacción de Karol G al enterarse de lo que había logrado con TQG.

A través de un video, la cantante indicó que se encontraba en el vuelo de París a Puerto Rico y al llegar estaba muy cansada, por lo que fue cinco horas después del vuelo se conectó a internet y se enteró del éxito que había logrado con la canción junto a la intérprete de "Te felicito".

"Darme cuenta que TQG, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en Estados Unidos también", dijo entre lágrimas.

En medio del conmovedor momento, también indicó que se siente muy bendecida por los resultados que arroja su trabajo y el de todo su equipo.

"Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da. De verdad mi equipo y yo hemos trabajado muy duro para esto y de verdad es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión", indicó.

Así mismo, agradeció a sus fans por el cariño que le dan y por lo especial que la hacen sentir, recordemos que Karol G ha llevado la música urbana femenina a cientos de lugares del mundo, dejando su nombre, el de su natal Colombia y la representación femenina por todo lo alto.

"Todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y me siento muy especial por todo el amor que me regalan, porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial; les agradezco con todo mi corazón, porque ustedes hacen parte de este sueño y de todo lo bueno que me pasa", agregó.